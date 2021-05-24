بالفيديو: طلبة الخارجي يطالبون بالدخول الشامل ويهددون بالتصعيد

من تظاهرة إلى اعتصام مفتوح ونصب الخيام وقطع للطرق.. هذا هو التصعيد الذي هدد به المتظاهرون في الايام المقبلة، اذ ما تتم الاستجابة لهم من قبل الجهات المعنية.وبلغ عدد المشتركين في اداء الامتحانات التمهيدية في عموم البلاد الفا وثمانمئة طالب وطالبة. اغلبهم لم يفلحوا بالعبور لاداء الامتحانات الوزارية حيث بلغت نسبة الرسوب فيهم اكثر من الف وستمئة خلال العام الحالي.