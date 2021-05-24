بالفيديو: طلبة الخارجي يطالبون بالدخول الشامل ويهددون بالتصعيد

دخول شامل لاداء الامتحانات الوزارية لطلبة الصفوف المنتهية او منح درجات اضافية لمن اخفقوا باجتياز الامتحان التمهيدي... مطالب هتف بها طلبة الخارجي الذين خرجوا بتظاهرة أمام مبنى وزارة التربية ببغداد، بعد ان عللوا اسباب رسوبهم لعدم وجود وقت كاف لمراجعة المنهاج الدراسي، فضلا عن اصابة الكثير منهم بفيروس كورونا .
من تظاهرة إلى اعتصام مفتوح ونصب الخيام وقطع للطرق.. هذا هو التصعيد الذي هدد به المتظاهرون في الايام المقبلة، اذ ما تتم الاستجابة لهم من قبل الجهات المعنية.
وبلغ عدد المشتركين في اداء الامتحانات التمهيدية في عموم البلاد الفا وثمانمئة طالب وطالبة. اغلبهم لم يفلحوا بالعبور لاداء الامتحانات الوزارية حيث بلغت نسبة الرسوب فيهم اكثر من الف وستمئة خلال العام الحالي.