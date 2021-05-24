بالفيديو: مطالبات للاسراع بعملية اكساء الطرق... والمرور تعزو الحوادث لهذا السبب!

مديرية المرور من جانبها شددت على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة للمواطنين، عازية أسباب عدم الاستفادة من الاموال المخصصة لإعمار الطرق والجسور الى عدم صرف وزارة المالية المخصصات للدوائر المعنية .وما بين تردي الواقع الخدمي وغياب الشواخص المرورية والرصد الأمني للطرق السريعة، سجّل اكثر من ثمانية آلاف حادث مروري خلال اقل من نصف عام، وبحسب معنيين، يعود السبب لغياب التخطيط والرقابة وتلكؤ تنفيذ مشاريع اكساء الطرق.