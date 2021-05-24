بالفيديو: ما بين الاهمال وقساوة الظروف… موجة الحرّ الخانقة تزيد معاناة الفقراء!

"علي" واحد من اولئك الذين رمتهم ظروف البلاد المتدهورة للعمل على بسطته هذه، ويتحدث لنا عن معاناة عمله في أجواء الحر.الحالة هنا تبدو متشابهة بالنسبة لآخرين، وربما تبدو اقسى. هنا صالح القادم من الناصرية الى العاصمة، يقول انه لا مفر من العمل. فظروفه تجبره على الشقاء مهما كانت المتاعب.ومن يعمل حتى وإن قست عليه الظروف قد يبدو حاله أفضل ممن يقضي ساعات في اجواء الحر باحثاً عن فرصة للعمل لكن من دون جدوى.يمنعنا الحر هنا ان نستمر في الوقوف لنغطي المزيد من معاناة هذه الشريحة، تحدثنا معهم قليلا فتصببنا عرقاً... فكيف بهم وهم يتأرجحون بين فقر وقساوة ظروف وحر يطرق الابواب... لكن رغم ذلك يواصلون العمل غير آبهين، جل اهتمامهم كسب لقمة العيش.