برلماني يحذر من مؤامرة خطيرة ويدعو الكاظمي للتدخل العاجل

وقال البديري في حديث للسومرية نيوز، انه "وبعد حادثة اغتيال رئيس مجلس إدارة مشروع الدواجن في الديوانية عماد الأسدي، فان اغلب الحقول التي كانت العوائل تسترزق من العمل فيها توقفت، لكنها بجهود ابن المغدور وعدد من الاخيار عادت تدريجيا للعمل وتفعيل العقود السابقة الموقعة بهذا الشأن"، مبينا ان "المفاجأة التي حصلت ان هنالك دخول غير مسبوق وكبير جدا للبيض ولحوم الدواجن المستوردة الى العراق دون سابق إنذار وبلا اسباب معروفة مما ادى الى اغراق السوق وتعطيل اغلب المنتج المحلي، ناهيك عن كون أغلب تلك المنتوجات المستوردة هي منتهية الصلاحية وتؤدي الى أمراض سرطانية".واضاف البديري، ان "تلك الحالة للأسف الشديد تؤشر على وجود مؤامرة خطيرة تقف خلفها جهات داخلية وخارجية تسعى للوصول الى تدمير المنتج المحلي بشكل نهائي بالتزامن مع عمليات الحرق الممنهج التي تتعرض لها حقول الحنطة، وجفاف الأنهار بعد قطع المياه من دول المصب"، لافتا الى ان "هذا الوضع خطير جدا ويؤشر الى انتكاسة وضربة ستنهي القطاع الزراعي والحيواني في العراق الى غير عودة بحال عدم وجود اجراءات عاجلة وسريعة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لإنقاذ ما يمكن انقاذه من خلال إصدار قرار فوري بإيقاف استيراد البيض والدواجن، ودعم المنتج المحلي".واكد ان "استمرار الصمت او التهاون مع هذا الملف او التعامل معه وفق مبدأ المجاملة وعد اتخاذ قرار قوي وشديد من قبل الحكومة معناه خروج الامور عن السيطرة و رسالة سلبية الى الفلاح والمنتج العراقي ، وحتى المستثمرين في شتى القطاعات الاخرى بان الحقوق أصبحت مستباحة، ومن يخشى على حياته وامواله فليذهب الى الاستثمار بها خارج العراق كي لا تكون ضحية لمافيات الفساد ومن يحميهم".