السومرية تنقل اليوم مباراة منتخبنا الوطني مع طاجكستان

وتقام المباراة في الساعة السابعة والنصف مساء على ملعب الفيحاء في مدينة البصرة الرياضية، ضمن الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المزدوجة.ومن المقرر ان يخوض منتخبنا الوطني اولى مواجهاته في التصفيات، نظيره منتخب كمبوديا على ستاد المحرق في السابع من الشهر المقبل، في المجموعة الثالثة التي تستضيفها البحرين للفترة من من الثالث لغاية 15 حزيران.ويتصدر منتخب العراق مجموعته برصيد 11 نقطة متقدما على البحرين التي تحتل المركز الثاني بـ 9 نقاط، ثم ايران بست نقاط وهونغ كونغ الرابعة بخمس نقاط، في حين يحتل منتخب كمبوديا المركز الاخير بنقطة يتيمة.