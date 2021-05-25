شاهد.. مراسل السومرية "هشام وسيم" يجري عمليته الأخيرة بعد اصابته بتظاهرات تشرين

وبعد الاصابة التي حرمته من ممارسة عمله الصحفي، انطلقت رحلة علاجه الاولى في مستشفى الكندي وسط بغداد، ثم كانت محطته العلاجية الثانية العاصمة اللبنانية بيروت في مستشفى الرسول الاعظم لانقاذه من الخطر واجراء العمليات التجميلة له.اصابة هشام كانت شاهدا على مواكبة السومرية لاحداث تظاهرات تشرين ونقل معاناتهم الى العالم.