بالفيديو: شكاوى بالجملة... إلام يعود ازدياد ساعات قطع التيار الكهربائي؟

لم نصل الى ذروة الصيف ولهيب الاجواء بعد، لكن العديد من ابناء ديالى ومن مختلف مناطقها اشتكوا من زيادة ساعات قطع التيار الكهربائي وما وصف بالانقطاعات غير المبرمجة للتيار، فضلا عن مبالغ الجباية التي اثقلت كاهل الفقراء. مواطنون استغربوا من اجراء اتخذته الحكومة المركزية منذ سنوات طويلة يتلخص بدفع مبالغ طائلة لاحدى دول الجوار ثمنا لاستئجار الطاقة الكهربائية رغم ان هذه المبالغ تكفي لإنشاء محطات عملاقة.حكومة ديالى المحلية اوضحت بانها لم تلتزم جانب الصمت بشأن المبالغ التي تدفع لاستئجار الطاقة الكهربائية بعد مخاطبات للحكومة المركزية، لكن الأخيرة استمرت بعقد الاستئجار، مشيرة الى مشكلة الانقطاعات غير المبرمجة في بعض المناطق .اما مديرية الكهرباء وخلال اتصال هاتفي فقد ارجعت اسباب زيادة ساعات القطع إلى اعمال تخريبية تستهدف الابراج والتجاوزات من قبل البعض.المصائب لا تأتي فرادى .. فبالرغم من المشاكل الخدمية وهي لا تعد ولا تحصى والتي يعاني منها المواطنون الا أنها تبقى بلا حلول منذ سنوات طويلة...