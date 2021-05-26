بكثير من الحزن والأسى… السومرية تنعي الزميلة مهى حمدان

عرفت الزميلة بدماثة الخلق وطيبة القلب وكانت تحظى بحب وتقدير كبيرين من زملائها ورؤسائها.مهى حمدان تنتمي لعائلة السومرية منذ حوالي 16 عاما، فكانت عضو في مجلس استشارات تحليل الاعمال. وقد شغلت مناصب عدة في ميادين اخرى كان ابرزها في مجال الاستشارات الدولية والدبلوماسية والعلاقات الحكومية والتواصل الإعلامي وغيرها.حاصلة على بكالوريوس الآداب في العلوم السياسية والإدارة العامة ودرجة الماجستير في الأقليات في الشرق الأوسط.بكثير من الحزن والأسى تنعي أسرة السومرية، ادارة وموظفين، الزميلة الغالية مهى حمدان، أسكنها الله فسيح جنانه وتغمدها برحمته الواسعة. وتدعو الله أن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.