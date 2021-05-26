Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
الكاظمي يوجه بالتحقيق في ملابسات الأحداث التي رافقت التظاهرات
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

بكثير من الحزن والأسى… السومرية تنعي الزميلة مهى حمدان

خاص السومرية

2021-05-26 | 07:47
بكثير من الحزن والأسى… السومرية تنعي الزميلة مهى حمدان
2,295 مشاهدة

اليوم انطفأت منارة كبرى كانت ترسل إشعاعات خيرها ونورها في ربوع قناة السومرية. اليوم رحلت الزميلة مهى حمدان حاملة معها أوجاعها وأحلامها... هي مثال للمهنية ونموذج للإصرار والمواجهة والتحدي في كل الميادين وفي مختلف الأوقات. هي المتفانية في سبيل عملها ومسيرتها، أبى المرض الا ان يأخذها قبل أوانها.

عرفت الزميلة بدماثة الخلق وطيبة القلب وكانت تحظى بحب وتقدير كبيرين من زملائها ورؤسائها.

مهى حمدان تنتمي لعائلة السومرية منذ حوالي 16 عاما، فكانت عضو في مجلس استشارات تحليل الاعمال. وقد شغلت مناصب عدة في ميادين اخرى كان ابرزها في مجال الاستشارات الدولية والدبلوماسية والعلاقات الحكومية والتواصل الإعلامي وغيرها.

حاصلة على بكالوريوس الآداب في العلوم السياسية والإدارة العامة ودرجة الماجستير في الأقليات في الشرق الأوسط.

بكثير من الحزن والأسى تنعي أسرة السومرية، ادارة وموظفين، الزميلة الغالية مهى حمدان، أسكنها الله فسيح جنانه وتغمدها برحمته الواسعة. وتدعو الله أن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

 
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
08:00 | 2021-05-26 08:00
07:48 | 2021-05-26 07:48
07:47 | 2021-05-26 07:47
المزيد
اعلان
اعلان
شبكة برامج رمضان
شاهدها هسه
ارتفاع في إصابات كورونا.. الصحة تعلن الموقف الوبائي
19.47%
09:16 | 2021-05-24
ارتفاع في إصابات كورونا.. الصحة تعلن الموقف الوبائي
09:16 | 2021-05-24
توضيح جديد من التربية بشأن العام الدراسي والامتحانات النهائية
19.03%
06:42 | 2021-05-26
توضيح جديد من التربية بشأن العام الدراسي والامتحانات النهائية
06:42 | 2021-05-26
&quot;الفطر الأسود&quot;.. الحقيقة الكاملة بشأن وصوله لدول عربية
16.17%
16:50 | 2021-05-24
"الفطر الأسود".. الحقيقة الكاملة بشأن وصوله لدول عربية
16:50 | 2021-05-24
نجل حسن نصرالله يحسم الجدل ويكشف مرض والده
15.8%
06:07 | 2021-05-26
نجل حسن نصرالله يحسم الجدل ويكشف مرض والده
06:07 | 2021-05-26
فنانة مصرية بـ&quot;حالة صحية حرجة&quot;
14.94%
09:38 | 2021-05-24
فنانة مصرية بـ"حالة صحية حرجة"
09:38 | 2021-05-24
بالوثيقة.. الكاظمي يصدر توجيهاً يخص وزارة الصحة
14.6%
15:13 | 2021-05-25
بالوثيقة.. الكاظمي يصدر توجيهاً يخص وزارة الصحة
15:13 | 2021-05-25
المزيد
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.