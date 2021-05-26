بالفيديو: وقفة احتجاجية في قضاء الجدول للمطالبة بالطاقة الكهربائية

خرج العشرات من المتظاهرين بقضاء الجدول الغربي في محافظة كربلاء للمطالبة بحصتهم من الطاقة الكهربائية.





وأكدوا ان قضاءهم يحتوي على اكبر المحطات في العراق فيما يعانون من تردي وسوء التجهيز بالطاقة.



التفاصيل في الفيديو المرفق.