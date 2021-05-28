بالفيديو: انقسام بين مرجح لتأجيل الانتخابات وبين مصر على موعدها

قبيل انطلاق احتجاجات الخامس والعشرين من ايار، تسربت احاديث سياسية عن مساعٍ لتأجيل الانتخابات، وعقب ما شهدته ساحة التحرير، تزايدت الترجيحات بهذا الاتجاه، إذ يرى برلمانيون ان التأجيل بات قاب قوسين او ادنى.هذه ليست المرة الاولى التي تواجه الانتخابات تحديات امنية او مجتمعية،، لذلك فان كتل سياسية اخرى، اكدت بقاء حظوظ اجراء الانتخابات المبكرة اعلى من تأجيلها، خاصة وانها تمثل مطلبا شعبيا ومرجعيا.أما الاحزاب المنبثقة عن احتجاجات تشرين، فقد اشترطت الكشف عن قتلة الناشطين والمحتجين، وتوفير بيئة انتخابية آمنة، لتذهب نحو المشاركة في الانتخابات المقبلة.