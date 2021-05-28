بالفيديو: العفن الأسود وباء جديد يهدد سكان العالم فما هو؟

وباء جديد يهدد سكان العالم انتشر مؤخرا في الهند وبعض الدول الاخرى، انه العفن الاسود الذي اثار الذعر والخوف لدى البشر بسبب خطورته في بتر الاجزاء او استئصالها فهل سيكون بديلا عن تحورات كورونا المرعبةلم تقتصر الاوبئة الفتاكة التي اصابت البشرية مؤخرا على مرض فايروس كورونا الذي تجاوزت اصاباته المئة وثمانية وستين مليون اصابة حول العالم، بل وصلت الغرابة في عالم الاوبئة التي تفتك بسكان الارض الى ان يكون العفن احد اسباب الوفاة بشكل واسع بعدد من الدول.ويمكن أن تسبب عدة أنواع من الفطريات بالمرض، وهذه ليست ضارة لمعظم الناس، ولكنها يمكن أن تسبب التهابات خطيرة بين أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، وتؤثر الفطريات السوداء بشكل شائع على الجيوب الأنفية أو الرئتين بعد أن يستنشق الشخص جراثيم فطرية في الهواء، ويمكن أن تؤثر أيضاً على الجلد بعد إصابة سطحية مثل الجرح أو الحرق. وتعتمد الأعراض على مكان نمو الفطريات في الجسم، ويمكن أن تشمل تورم الوجه، والحمى، وتقرحات الجلد، والآفات السوداء في الفم.حيث شهدت المدن الهندية نقصا في إمدادات الأدوية المضادة للفطريات والمستخدمة في علاج عدوى نادرة تسمى فطر الغشاء المخاطي أو الفطر الأسود وأُطلقت نداءات استغاثة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي بغية توفير الدواء الذي يتكون من مركبات عضوية تستخدم كعلاج لإنقاذ حياة مرضى كوفيد 19 الذين تكون إصابتهم شديدة وخطيرة، وكشف اطباء عن حالات غريبة تجتاح اجساد المصابين في مناطق الأنف والفم والعين والرئتين وحتى الدماغ، مؤكدين إن أغلب الحالات تصلهم متأخرة جدا وقد لا تصلهم الحالة إلا بعد أن يفقد المصاب البصر، وبين الاطباء انه في حالات كهذه لا يكون أمامهم غير التداخل الجراحي لاستئصال العين أو الأنف أو الفك الأعلى منعا لوصول العفن إلى الدماغ.الامراض الفتاكة الجديدة التي تغزوا العالم من دون استثناء، ارعبت البشرية وجعلت الحسابات الطبية تتلاشى في المجهول وكأن العالم يذهب الى النهاية.