بالفيديو: الكهرباء في العراق مشكلة ازلية لا حلول لها... وهدر مالي فاق التوقعات!

ازمة الكهرباء في العراق، باتت على نفس المشكلة... هذا الامر دفع سكان المحافظات الى الخروج في احتجاجات واسعة للمطالبة بتجهيزهم بالتيار الكهربائي. الا ان المشكلة تفاقمت وذهبت في منحدر الطريق، حيث اصبح النقص في التيار الكهربائي يرهق المواطنين مادياً وصحياً والحلول لا تبدو ظاهرة في الافق، بل هناك ضبابية في الامر رغم جملة المشاريع قيد التنفيذ.





من جانبها اكدت جهات حكومية ان هنالك هدرا بوزارة الكهرباء تجاوز الثمانية مليارات دولار.



في وقت سابق وقعت الحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي قبيل استقالتها على وقع الاحتجاجات الشعبية في نهاية نوفمبر 2019، اتفاقية إطار للتعاون في المجال الاقتصادي مع الصين اذ تضمنت المشاريع عدة نقاط ابرزها المشاريع المستهدفة من بينها مطارات، ومدارس، وتعبيد الطرق الخارجية، وسكك حديد، ومشاريع الطاقة الكهربائي ، وأخرى حسب طلب الحكومة. وإذا كانت كلفة أحد هذه المشاريع مليار دولار، فإن المبلغ يُؤخذ من الصندوق بواقع ثمانمئة وخمسين مليون دولار من الصين ومئة وخمسين مليون دولار من مبيعات النفط العراقية الا ان الاتفاقية العراقية الصينية متذبذبة ولا يعرف وقعها حتى الان.