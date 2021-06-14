بالفيديو: المالية النيابية تكشف عن ضعف التنفيذ في مقررات الموازنة التكميلية

لم يكن البرلمان هو الجهة الوحيدة التي شخصت التعطيل الحاصل في تنفيذ بنود الموازنة .. اقتصاديون ومن خلال متابعتهم اشروا بعض مالملاحظات ومنها عدم توزيع التخصيصات المالية المعنية بالقطاع الخاص على الرغم من مرور فترة طويلة على اقرار الموازنة.لا خيارات امام البرلمان سوى الذهاب صوب الاقالة هذا ما تحدث به نواب قاصدين من يرفض الحضور للسؤال والاستفسار عن تنفيذ بعض القوانين المشرعة ومنها موازنة الفين وواحد وعشرين.