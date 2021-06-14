بالفيديو: المالية النيابية تكشف عن ضعف التنفيذ في مقررات الموازنة التكميلية

بنود موازنة الفين و واحد وعشرين تفتح ابواب الجدل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية . البرلمان وبحسب اعضاء في اللجنة المالية اكدوا توجيه اكثر من اربعين كتابا الى وزارة المالية مخاطبينها عن اسباب التأخير في تنفيذ بنود الموازنة لكن الاجابة لم تكن كافية الامر الذي استدعاهم الى تقديم طلب الاستجواب الذي من المحتمل ان يقود الوزير الى الاقالة في حال لم يستجب لطلب البرلمان.
لم يكن البرلمان هو الجهة الوحيدة التي شخصت التعطيل الحاصل في تنفيذ بنود الموازنة .. اقتصاديون ومن خلال متابعتهم اشروا بعض مالملاحظات ومنها عدم توزيع التخصيصات المالية المعنية بالقطاع الخاص على الرغم من مرور فترة طويلة على اقرار الموازنة.
لا خيارات امام البرلمان سوى الذهاب صوب الاقالة هذا ما تحدث به نواب قاصدين من يرفض الحضور للسؤال والاستفسار عن تنفيذ بعض القوانين المشرعة ومنها موازنة الفين وواحد وعشرين.
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