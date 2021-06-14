بالفيديو: رفع رفات 123 شخصاً من ضحايا مجزرة بادوش... والسبب؟

السلطات الحكومية باشرت برفع رفات مئة وثلاثة وعشرين شخصا من ضحايا المجزرة من اجل مطابقة عينات من الحمض النووي مع ذويهم الذين لا يزالون يجهلون مصيرهم.وتجري مطابقة الحمض النووي المستخرج من عظام الفخذ أو الأسنان من رفات الضحايا مع عينات دم من أقربائهم. فمنذ أسابيع تجري في بغداد ومحافظات أخرى عملية أخذ عينات دمّ من ذوي ضحايا مجزرة سجن بادوش التي كانت واحدة من اكثر الجرائم دموية. اذ يؤكد محافظ نينوى نجم الجبوري وجود آلاف العوائل التي تنتظر مصير أبنائها المفقودين.وبحسب الامم المتحدة فان المجاميع الارهابية التي فتكت بالعراق لسنوات طوال تركت نحو مئتي مقبرة جماعية تضمّ ما لا يقل عن اثني عشر ألف ضحية كانت مجهولة الهوية حتى تمكنت الجهات المعنية من تحديد هوياتهم وتسليم رفاتهم الى ذويهم.عقود من الزمن انقضت وحكومات تغيرت اما بانقلاب او باحتلال او عن طريق الانتخابات... ولا تزال المقابر الجماعية شاهدة على حقب من الزمن التي عاشها العراق ودفع ثمنها الابرياء من المواطنين... والشاهد واحد لا يقبل زيفا او تحريفا وهو رفات المدنيين والعاب الاطفال التي طمرت معهم.