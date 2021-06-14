بالفيديو: بغداد تحتضن الوجبة الثانية من الناجيات الايزيديات... هذا ما قدّمته لدمجهن بالمجتمع!

اعادة تأهيل الناجيات الايزيديات من تأثير العنف الممنهج الذي تعرضن له على يد التنظيم الارهابي، يستلزم برنامجا صحيا ونفسيا متكاملا، وهذا ما تبنته دائرة المنظمات غير الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء، بدعم من الوزارات الساندة الاخرى. إذ استقبلت وجبة جديدة من الناجيات في العاصمة بغداد لشمولهن في البرنامج الذي سيبقى مستمرا لحين رعاية جميع الناجيات.





النشاطات تنوعت، فمنها العلاج بالموسيقى، وبالفن، وجلسات كسر الجليد، وغيرها من التي تندرج ضمن المعالجات النفسية بل وحتى الترفيهية... وقد سجلت ردود فعل وصفت بالايجابية.



التفاصيل في التقرير المرفق.