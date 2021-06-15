بالفيديو: رئيس الجمهورية تحت أضواء التساؤلات عن جدوى قانون استرداد عائدات الفساد

وعلى الرغم من الترحيب الواسع إلا أن القانون يحمل جنبة سياسية بحسب مراقبين، وذلك لعدم تطرقه إلى ملاحقة الأموال المهربة داخل العراق وتحديدا الى إقليم كردستان مطالبين ان يسري القانون على الجميع من دون استثناءات.قانون استرداد عائدات الفساد لا يختلف كثيرا عن قانون من اين لك هذا أو الكسب غير المشروع ... ملاحظات عده سُجلت على صيغة المشروع وبحاجة إلى تعديلات كثيرة لما يحمله من هفوات قد تزيد من طين الفساد بلة، بحسب جهات سياسية.الإطاحة برؤوس الفساد مهمة ليست بالمستحيلة لكنها تحتاج وبقراءة متابعين إلى إرادة سياسية حقيقية في مواجهة الفاسدين اينما كانوا دون الاكتراث إلى الضغوطات أو التدخلات الحزبية أو الصفقات.