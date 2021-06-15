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بالفيديو: في الذكرى السابعة لفتوى الجهاد الكفائي سياسيون يشيدون بدور المرجعية

خاص السومرية

2021-06-15 | 05:26
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بالفيديو: في الذكرى السابعة لفتوى الجهاد الكفائي سياسيون يشيدون بدور المرجعية

المصدر:
السومرية
599 مشاهدة

سبع سنوات مرت على فتوى الجهاد الكفائي للمرجع الاعلى السيد علي السيستاني التي مثلت نقطة تحول مهمة في مسار الأحداث العراقية والتي على أساسها تشكل الحشد الشعبي.

ولنعود قليلا الى الفترة الاستثنائية التي مرت بها البلاد حينها المتمثلة بضعف مفاصل الدولة السياسية والعسكرية وما اعقبه من توغل عناصر تنظيم داعش باعداد كبيرة الى ثلاث محافظات عراقية وفرض السيطرة عليها... فلم تجد المرجعية أي وسيلة تستطيع من خلالها أن توقف زحف التنظيم إلا بفتوى توجب تشكيل قوات شعبية مساندة للجيش.. اذ لاقت الفتوى استجابة شعبية واسعة.

وتزامنا مع هذه الذكرى اكد القائد العام للقوات المسلحة بأن الحكومة تعمل على وضع البلد على الخط الصحيح بدعم القوات المسلحة ...

ومن جهته، عبر رئيس الجمهورية برهم صالح عن اعتزازه بنداء الجهاد الكفائي واصفا الفتوى بانها جاءت في لحظة التحدي الاصعب.

اما رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم قال ان فتوى الجهاد الكفائي مثلت إشراقة أمل أعادت الأمور الى نصابها وحولت الإنكسار الى انتصار.

وتاخذنا ذكرى الفتوى الى الوقوف على مسببات الازمة ولفت نظر الحكومة الحالية والمقبلة لعدم السماح بتكرار الكارثة التي اخذت البلاد الى حافة الهاوية.



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