بالفيديو: الشمري يشدد على ضرورة منع تسلل العناصر الارهابية من خلال التقنيات العسكرية الحديثة

بعد سلسلة من الخروقات الامنية وتسلل فلول داعش الارهابي من الحدود السورية الى داخل محافظة نينوى توجهت قوة امنية من العمليات المشتركة وعمليات غرب نينوى الى حدود المحافظة لتأمينها وفرض طوق امني فيها حيث خصص القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية المبالغ المالية اللازمة لتأمين الجزء الغربي الشمالي من الحدود بالاسلاك الشائكة وبناء الابراج وعمل منظومة مراقبة فيها للسيطرة الكاملة عليها .
واكدت القيادات العسكرية على التنسيق العالي بين قوات حرس الحدود وقوات عمليات غرب نينوى من خلال تبادل المعلومات الاستخبارية، في وقت انجزت فيه المفارز الهندسية المانع الحدودي وفق ما خطط له لانهاء الخروقات التي قد تحصل.
وتسعى القوات الامنية بتوجية من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الى تأمين الحدود العراقية شمالي وغربي العراق لمنع الخروقات الامنية والسيطرة على تحركات التنظيمات الارهابية ومنع تسللهم الى داخل الاراضي العراقية.