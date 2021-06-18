بالفيديو: الشمري يشدد على ضرورة منع تسلل العناصر الارهابية من خلال التقنيات العسكرية الحديثة

واكدت القيادات العسكرية على التنسيق العالي بين قوات حرس الحدود وقوات عمليات غرب نينوى من خلال تبادل المعلومات الاستخبارية، في وقت انجزت فيه المفارز الهندسية المانع الحدودي وفق ما خطط له لانهاء الخروقات التي قد تحصل.وتسعى القوات الامنية بتوجية من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الى تأمين الحدود العراقية شمالي وغربي العراق لمنع الخروقات الامنية والسيطرة على تحركات التنظيمات الارهابية ومنع تسللهم الى داخل الاراضي العراقية.