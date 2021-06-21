يورو "2020".. اربع مواجهات حاسمة في المجموعتين الثانية والثالثة اليوم

وتلعب هولندا متصدرة المجموعة الثالثة بـ 6 نقاط مع مقدونيا الشمالية متذيلة الترتيب في الساعة السابعة مساء، وفي ذات الوقت تلعب اوكرانيا مع النمسا في صراع لخطف بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة اذ يمتلك كل منهما 3 نقاط.اما المجموعة الثانية فستنطلق مبارياتها الحاسمة في العاشرة مساء، حيث يلتقي منتخب روسيا صاحب المركز الثاني مع منتخب الدانمارك الاخير، اذ يسعى الدب الروسي للفوز وضمان التأهل للدور المقبل، فيما تبدو مهمة فنلندا صعبة لحسم التأهل عندما تصطدم بمنتخب بلجيكا صاحب الصدارة الذي يسعى لتحقيق العلامة الكاملة .