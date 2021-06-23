دور المجموعات لامم اوروبا يختتم اليوم بـ 4 مواجهات حاسمة .. المواعيد

وتقام عند الساعة السابعة مساء بتوقيت بغداد، مواجهتان ضمن المجموعة الخامسة اذ تلتقي اسبانيا على ارضها مع سلوفاكيا ولا بديل عن الفوز لكلا الفريقين من اجل ضمان العبور الى الدور المقبل، حيث تملك اسبانيا نقطتين من تعادلين وسلوفاكيا 3 من فوز وخسارة.كما تلتقي في ذات الوقت السويد المتصدرة بـ 4 نقاط مع بولندا متذيلة الترتيب بنقطة واحدة، وتقام المباراة على ملعب غاز بروم ارينا بسان بطرسبورغ الروسية.ولحساب المجموعة السادسة تواجه فرنسا صاحبة الصدارة منتخب البرتغال الذي يحتل المركز الثالث بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو، الذي يسعى لتحقيق الفوز وضمان نقاط المباراة للابتعاد عن الحسابات المعقدة، بينما يملك منتخب الديوك افضلية بعد ان ضمن التأهل الى المرحلة المقبلة حتى في حال الخسارة حيث يملك 4 نقاط قد تؤهله على اقل تقدير كأفضل صاحب مركز ثالث، وستقام المواجهة على ملعب بوشكاش ارينا في عاصمة المجر بودابست في الساعة العاشرة مساء.ورابع اللقاءات سيجمع المانيا مع المجر على ملعب اليانز ارينا في ميونخ ويملك المانشافت حظوظا اكبر على الورق لبلوغ الدور المقبل في حال الفوز او التعادل بعد ان حقق فوزا كبيرا وغاليا على البرتغال حاملة اللقب 4- 2 ، جنبته الحسابات المعقدة وكانت بمثابة بلسم لجراحه عقب الخسارة في اولى المباريات على يد بطلة العالم فرنسا، وتقام المباراة ايضا في الساعة العاشرة بتوقيت بغداد.