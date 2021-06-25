بالفيديو: مواطنون ينتقدون ارتفاع اسعار المواد الغذائية

ارتفاع ملحوظ في اسعار المواد الغذائية بصورة عامة ومادة بيض المائدة على وجه الخصوص لتصل طبقة البيض الواحدة الى اكثر من ستة الاف دينار، الامر الذي علله مواطنون الى استغلال ضعاف النفوس لحاجة المواطن مع غلق الحدود امام الاستيراد بما يعزز دعم المنتوج المحلي.مواطنون شددوا على ضرورة مراقبة الاسواق ومحاسبة التجار واصحاب المحال الغذائية منعا لاستغلال حاجتهم لتلك المواد الضرورية.وتباينت اراء الشارع العراقي بين محمل للجهات المختصة وغلق للحدود ليبقى عدم استقرار اسعار المواد الغذائية وارتفاعها حملا زاد من الطين بلة.