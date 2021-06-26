عجلة "يورو 2020" تعود للدوران.. مواجهتان اليوم في ثمن نهائي البطولة

وتنطلق اليوم مواجهات الدور ثمن النهائي بإقامة مباراتين، تجمع الاولى ويلز مع الدنمارك مع ويلز في مباراة متكافئة، على ملعب يوهان كرويف ارينا في العاصمة الهولندية امستردام، وتقام المباراة عند الساعة السابعة مساء بتوقيت بغداد.وفي المواجهة الثانية يلتقي منتخب ايطاليا الذي قدم اداء ملفتا في دور المجموعات واحتل الصدارة بالعلامة الكاملة، مع النمسا على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن، وستنطلق المواجهة عند العاشرة مساء بتوقيت بغداد.