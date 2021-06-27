مواجهات نارية في ثاني ايام ثمن نهائي يورو "2020"

وفي اولى المباريات يلتقي منتخب هولندا مع جمهورية التشيك على ملعب بوشكاش ارينا في العاصمة المجرية بودابست، وتقام المباراة عند الساعة السابعة مساء بتوقيت بغداد.فيما تستضيف مدينة اشبيلية الاسبانية على ملعب لا كارتوخا، لقاء ناريا يجمع البرتغال حاملة اللقب مع منتخب بلجيكا المرصع بالنجوم، وتقام المباراة في الساعة العاشرة مساء بتوقيت بغداد.وشهد يوم امس السبت تأهل منتخب الدانمارك الى ربع النهائي بعد الفوز الكاسح على ويلز برباعية بيضاء، بينما تأهلت ايطاليا بصعوبة اثر فوزها على النمسا 2 – 1 بعد التمديد.