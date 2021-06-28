بالفيديو: هل يخسر العراق من موارده النفطية بالاتفاقية الاقتصادية؟

النفط مقابل الكهرباء ابرز ما سيخرج من هذه القمة، حيث تحدث مراقبون اخرون بأن العراق سيقوم بأنشاء خطوط وانابيب لتصدير النفط الى الجمهورية المصرية والمملكة الهاشمية بكلفة ناقص 16 دولارا للبرميل الواحد للحصول على الكهرباء.وتبقى الاوساط الشعبية بانتظار نتائج هذه القمة الثلاثية لعلها تلامس إحتياجاتهم من النواحي كافة، أبرزها تعزيز الأمن والارتقاء بالاقتصاد العراقي الذي تراجع بشكل ملحوظ خلال الاشهر القليلة الماضية.