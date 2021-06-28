بالفيديو: ثغرات في قانون الانتخابات قد تهدد أمن المرشحين

في الوقت الذي تسعى الحكومة العراقية الى تأمين عملية الاقتراع، تهدد فقرة انتقال المقعد البرلماني الى مرشح اخر من الدائرة الانتخابية نفسها امن المرشحين قبيل موعد اعلان النتائج، الامر الذي وصف من قبل المختصين بالخطير.











وما بين تخوف من تهديدات قد تطال مرشحي الكتل السياسية المستقلة وامكانية توفير اجواء امنة لانجاح عملية الاقتراع، حمل مراقبون اللجان المختصة في البيت التشريعي مسؤولية وجود هكذا ثغرات في قانون الانتخابات.



مراقبون للشان السياسي دعوا الحكومة والجهات المعنية الى توفير حماية خاصة لمرشحي الانتخابات، سيما وان وجود هكذا ثغرات قد يربك المشهد السياسي خلال يوم الاقتراع.وما بين تخوف من تهديدات قد تطال مرشحي الكتل السياسية المستقلة وامكانية توفير اجواء امنة لانجاح عملية الاقتراع، حمل مراقبون اللجان المختصة في البيت التشريعي مسؤولية وجود هكذا ثغرات في قانون الانتخابات.