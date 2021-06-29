بالفيديو: اعتراض على قرار حكومي تسبب بقطع أرزاق الكثيرين

شكا عدد من أصحاب محال بيع الدراجات النارية خلال برنامج ناس وناس، الذي يعرض على شاشة السومرية، من قرار حكومي يقضي بمنع دخول الدراجات للبلاد.





وبين المواطنون ان هذا القرار تسبب بقطع أرزاق الكثيرين وتسريح مئات العمال.



التفاصيل في الفيديو المرفق.