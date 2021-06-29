بالفيديو: المواطنون يشكون من الاختناقات المرورية... فهل من حلول ممكنة؟

شكا مواطنون من الزحامات الخانقة التي باتت تشهدها شوارع العاصمة بغداد.





وطرحوا حلولا تمنوا ان تبدأ الجهات المعنية بتطبيقها خدمة للصالح العام.



تشاهدون التفاصيل في التقرير المرفق.