بالفيديو: ملف الاستجوابات يعود للواجهة.. ومواطنون يؤكدون عدم وجود فائدة منه!

اما إفراغ المحتوى واغلاق الملفات فهي مهمة كتلة الوزير المستجوب التي تقوم بالتهديد بسحب يد وزير تلك الكتلة المستجوبة لعقد صفقة وإنهاء الأمر بحسب مواطنين بينوا بان اغلب المسؤولين الذين فتحت ملفاتهم بالامس باتوا اليوم خارج البلاد.وتتخذ العديد من الكتل السياسية ملف الاستجوابات كدعاية إعلامية ومؤشر على أنّ لها دورا كبيرا في محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين.