بالفيديو: 101 عام على انطلاق ثورة العشرين الخالدة... ولا يزال العراقيون يتغنون ببطولات اجدادهم

بعد مرور اكثر من قرن على اندلاعها، ثورة العشرين في ذكراها الواحدة بعد المئة. اسم لطالما تغنى به العراقيون شيبا وشبابا، نساء واطفالا، يذكرهم ببطولات اجدادهم التي سطروها في مقارعة المحتل .

الشرارة الاولى لانطلاق الثورة كانت من قضاء الرميثة في محافظة المثنى وبالتحديد من عشيرة الظوالم عندما اقدمت القوات البريطانية على سجن شيخها شعلان أبو الجون في مدينة السماوة جنوبي البلاد والاستعداد لإرساله عبر القطار إلى محافظة الديوانية. لكن عشيرة الظوالم هاجمت السراي الحكومي وحررت الشيخ من السجن في ثلاثين من شهر حزيران من العام ألف وتسعمئة وعشرين. وبعد ايام معدودة تحولت الى ثورة شعبية عارمة شارك فيها جميع اطياف الشعب من شماله الى جنوبه باستثناء من ارتبطت مصالحهم بالاستعمار وقدموا مصالحهم الشخصية على مصلحة الشعب والوطن.