مواعيد واماكن مواجهتي اليوم في ربع نهائي امم اوروبا

وتقام اولى المباريات على ملعب باكو الاولمبي في العاصمة الاذرية بين التشيك والدانمارك، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت بغداد، بينما يلتقي في المواجهة الاخرى منتخبا انكلترا واوكرانيا على ملعب الاولمبيكو في العاصمة الايطالية روما، في الساعة العاشرة مساء بتوقيت بغداد.وتحددت يوم امس اولى مواجهات نصف النهائي حيث سيلاقي منتخب اسبانيا نظيره الايطالي، بعد تأهل الاول على حساب سويسرا بركلات الترجيح، والثاني على حساب بلجيكا بنتيجة 2 -1.