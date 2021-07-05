اليوم.. القوة الجوية يسعى لحسم لقب دوري الكرة الممتاز قبل 3 جولات من الختام

وتقام مباراة النفط مع المتصدر فريق القوة الجوية، على ملعب التاجي في الساعة الخامسة مساء، حيث سيتوج الصقور باللقب رسميا في حال حقق الفوز.ويلتقي في ذات التوقيت امانة بغداد مع فريق السماوة صاحب المركز الاخير على ملعب الاول، والكرخ مع نفط البصرة على ملعب الساحر احمد راضي.ويستضيف فريق نفط ميسان فريق الصناعات الكهربائية صاحب المركز الثامن عشر على ملعب ميسان الاولمبي في الساعة السابعة والنصف مساء.وفي آخر لقاءات اليوم ، يحتضن ملعب الشعب الدولي، مواجهة فريقي الزوراء صاحب الوصافة وضيفه النجف ثالث الترتيب في مباراة مثيرة هدفها الصراع على المركز الثاني خصوصا وان الفريقين على بعد نقطة واحدة من بعضهما حيث يمتلك النوارس 66 نقطة بينما يمتلك غزلان البادية 65 نقطة وتنطلق المواجهة في الساعة التاسعة والنصف مساء .وتختتم منافسات الجولة يوم غد الثلاثاء باقامة مباراتين الاولى تجمع اربيل والكهرباء، والثانية فريق الشرطة بضيفه الحدود.