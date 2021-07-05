بالفيديو: المفوضية تضمن مشاركة مرتفعة من النازحين في الانتخابات

يشارك النازحون في الانتخابات المقبلة، وفق اليات حددت من قبل المفوضية المختصة، إذ حُصر حق الاقتراع بمن حدث بياناته بايومتريا، ما يعني مشاركة مئة وعشرين الف ناخب فقط من النازحين في العملية الانتخابية.ويجد مراقبون ان اعتماد النظام البايومتري في انتخابات النازحين، ياتي لضمان اعلى نسبة من النزاهة والشفافية، فضلا عن ان اصوات هذه الشريحة من المشاركين في الانتخابات يمكن ان يكون لها وزنها في النتائج المنتظرة.مئة وعشرون الف ناخب من النازحين سيكون لهم ثقل واضح في العملية الانتخابية خاصة مع تحقق نسبة مشاركة واسعة في الانتخابات، لا سيما مع اعتماد نظام الدوائر المتعددة، الذي يضمن عدم تشتت اصوات الناخبين.