تفاصيل عن قرعة ارقام المرشحين للانتخابات البرلمانية

وقالت غلاي في حديث للسومرية نيوز، ان "مراسم اجراء القرعة للمرشحين انطلقت في العاشرة صباحا، بحضور وسائل اعلام ووكلاء الاحزاب السياسية والمرشحين ومنظمات مراقبة محلية".واضافت ان "اسماء المرشحين مرتبة بحسب الحروف الابجدية وان ارقامهم بدأت من الرقم 20 ، كون اصغر دائرة انتخابية هي 17 لضمان عدم تكرار الارقام"، لافتة الى "وجود 9 مقاعد كوتا، اثنان في بغداد ، وثلاثة في نينوى، ومقعد واحد لكل من واسط وكركوك واربيل ودهوك حيث انطلقت من الرقم 118".واشارت غلاي الى ان "قرعة ارقام المكونات (المسيحي/الكرد الفيلي/ الصابئي المندائي/ الأيزيدي/والمكون الشبكي) تجري في المكتب الوطني حصراً".واوضحت ان "عدد المرشحين الذين صادقت على اسمائهم مفوضية الانتخابات بلغ 3244 مرشح، بينهم 980 مرشحة".وفيما ما يخص فرق المراقبة الدولية اكدت غلاي ان "المفوضية لديها فريقا من الامم المتحدة يقدم المشورة الفنية وان اي فرق اممية خارجية لم تصل الى العراق بعد".