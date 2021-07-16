بالفيديو: الاستخبارات العسكرية تعتقل رائداً بعد سرقة رواتب تقدر بـ 700 مليون دينار

بجهد استخباري منظم اقدمت قوة امنية على اعتقال المتهم بعد عودته الى البلاد واستقراره بمحافظة النجف الاشرف.. واعادت اجزاء من الاموال التي سرقها..وسط تاكيدات امنية بملاحقة كل من يقوم بمثل هذه الاعمال التي يحاسب عليها القانون.النصب والاحتيال والسرقة داخل بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية باتت ظاهرة تنعكس سلبا على المجتمع لذا صار لزاما على كل الاطراف المعنية بالتكاتف معا من اجل القضاء عليها وبشكل نهائي.