بالفيديو: اجراءات قانونية صارمة بحق مروجي الشائعات ضد لقاحات كورونا!

من هذا المنطلق اكدت وزارة الصحة ان هناك اجراءات قانونية ستفرض ضد كل من يقوم بنشر هذه الاكاذيب واحالتهم الى القضاء.. في اشارتها الى الحرب ضد كورونا التي ما تزال مستمرة ومثل هذه الشائعات تعزز من قوة الفايروس من ناحية الاصابات وحتى الوفيات.اكثر من الف مركز خصصته وزارة الصحة لتلقيح المواطنين وذلك بهدف الوصول لنسبة السبعين بالمئة من الملحقين في عموم البلاد وهي النسبة التي ستجعل العراق من البلدان التي قضت على جائحة كورونا.. لكن منذ وصول القاح وحتى لحظة اعداد هذا التقرير ، بلغت نسب الملقحين بالبلاد سبعة بالمئة. وسط توقعات بارتفاع هذه النسبة خلال الاشهر المتبيقة من العام الحالي.