بالفيديو: هل ينعكس الانسحاب من المشهد السياسي على موعد إجراء الانتخابات؟

أما من يتحدث عن احتمالية انعكاس هذه الانسحابات سلبا على اجراء الانتخابات، فإنه من الامور المستبعدة حسبما يشير مراقبون، مبينين أن هذه التحركات لا غاية منها سوى الوصول الى توافقات بصورة مسبقة قبل خوض غمار الاقتراع.ضمان وصول الناخب الى صناديق الاقتراع ينبغي ان يتحقق قبل الموعد بشهور، إلا أن تعقيدات المشهد السياسي، تغذي فرصة الذهاب نحو تأجيل محتمل للعملية الانتخابية، رغم إغلاق الحكومة باب التشكيك بتأجيل الانتخابات.