بالفيديو: هل يشكل الانسحاب الاميركي دافعاً للحكومة باتجاه تقوية المنظومة الامنية؟

ولضمان تحقيق نتائج ايجابية تصب في مصلحة البلد ضمن الحوار الاستراتيجي يراهن كثيرون على امكانية المفاوض العراقي الذي ينبغي ان يتعامل بثقة تامة لوضع النقاط على الحورف بشان الكثير من الملفات ومن بينها الانسحاب الامريكي.ويبدو التخوف واضحاً على جميع الاطراف ومن بينها الاوساط الشعبية لما ستؤول اليه الاوضاع, بشأن الوجود الامريكي, فلربما يكون التوصل الى اتفاق حاسم بهذا الشأن سيؤدي الى وضع حد لحالة الاربتاك الامني والتوجه صوب حالة من الاستقرار تسبق الانتخابات المنتظرة.