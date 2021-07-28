بالفيديو: ترحيب سياسي واسع لاعلان انسحاب القوات الاميركية من العراق في هذا الموعد

جولة المفاوضات هذه اتسمت بالوضوح ووضعت النقاط على الحروف ولاقت رضى الكثير من الاحزاب والسياسية والقيادات العسكرية فضلا الاوساط الشعبية.زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر شدد على ايقاف العمل العسكري للمقاومة والسعي لدعم القوات الأمنية مقدماً شكره لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تحقيق ذلك، في حين ثمن تحالف سائرون الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لصياغة رؤية وطنية تساهم في تحقيق السيادة الكاملة للعراق.كما ورحب تحالف الفتح واعتبره إنجازاً وطنيا للوفد العراقي معربا عن امله بمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشكل عملي والحفاظ على السيادة الوطنية، فيما رحب ائتلاف النصر بنتائج الجولة الأخيرة للحوار الستراتيجي وعده انتصاراً للعراق ومصالحه وسيادته داعيا في الوقت ذاته الى إدامة الزخم الوطني حكومياً وشعبياً لتعزيز السيادة ومقتضياتها تجاه جميع أشكال الإنتهاك.الترحيب الداخلي يأتي في وقت العراق بأمس الحاجة الى تظافر الجهود الوطنية لمواجهة التحديات التي تعصف بالبلد على مختلف الاصعدة ليكون بارقة أمل لعبور العراق نحو ضفة الامان والاستقرار السياسي والاقتصادي والصحي والذي يسنعكس بشكل اساسي على الشعب العراقي.