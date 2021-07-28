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بالفيديو: الأزمة النيابية توصي بزيادة السعة السريرية وتوفير الأوكسجين بالمستشفيات

خاص السومرية

2021-07-28 | 10:11
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بالفيديو: الأزمة النيابية توصي بزيادة السعة السريرية وتوفير الأوكسجين بالمستشفيات

المصدر:
السومرية
635 مشاهدة

الأوضاع خطرة جدا وربما تخرج عن السيطرة في أي لحظة كان .. هذا ما حذر منه أعضاء في خلية الأزمة النيابية بعد اجتماع موسع مع الكادر المتقدم لوزارة الصحة بشأن تداعيات كورونا.

ارقام الاصابات في تصاعد متجاوزة حاجز الاثني عشرة الف إصابة يوميا اضافة الى حصيلة الوفيات المقلقة،، مما ينذر بكارثة صحية هذا ما ناقشه الاجتماع الذي خرج بجملة توصيات ابرزها توسيع اعداد الأسرة بسعات اكبر من العدد الحالي.

وبالإضافة إلى مناقشة عدد الأسرة والمستشفيات ناقش الاجتماع ايضا عاملين أساسيين للسيطرة على الأوضاع الأول يتعلق بتوفير مادة الأوكسجين والثاني توسيع منافذ اللقاح صباحاً ومساءً في أكثر من منطقة لاسيما التي تشهد زخما على منافذ التطعيم.

الأزمة في تفاقم ملحوظ والاجتماعات من دون قرارت حاسمة لن تجدي نفعا ولا سبيل للخلاص سوى اللقاح في ظل قطاع صحي يعاني من تركة ثقيلة بحسب متابعين.
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