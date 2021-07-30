بالفيديو: انسحابات الكتل السياسية من سباق الانتخابات تتوالى بوتيرة متسارعة

تزاحم الكتل واحدة تلوى الآخرى على بوابة الانسحابات لن يؤثر على المشهد الانتخابي هذا ما قالته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فهذه الكتل باقية في السباق وانسحابها غير قانوني اذ يرى مختصون أن بوابة الانسحابات اغلقت ومابعد الإغلاق لا قيمة قانونية لهكذا قرارات فالجميع وفق القانون يُعد مرشحا سواء أن كان مشاركا أو معارضا.الذهاب صوب الانسحاب ورقة ضغط تمارسها الكتل السياسية لتأجيل الانتخابات هذا ما فسره مراقبون مؤكدين أن الكتل تتخوف من المشاركة في ظل ظرف يحكمه سلاح منفلت يهدد بين الحين والآخر أمن البلاد ومال سياسي يستهدف الضعفاء والفقراء لكسب أصواتهم لصالح الأحزاب الكبيرة والتقليدية.ضبابية المشهد ستنجلي وتتضح الأمور أكثر كلما اقترب الموعد الرسمي للانتخابات والى ذلك الحين سقف التخمينات سيرتفع حتى صباح العاشر من تشرين الاول الفين و واحد وعشرين.