نائب يحذر من استغلال ملف انساني مهم في نينوى كدعاية انتخابية

حذر النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، اليوم الثلاثاء، من استغلال البعض لمعاناة المواطنين فيما يتعلق بملف الرعاية الاجتماعية، داعيا وزارة العمل الى ايضاح وضع الوزارة وآليات الشمول والتخصيصات المالية لديها امام وسائل الاعلام كي لا يتم استغلال تلك الشريحة المسكينة.





واضاف الشمري، ان "تخصيصات الرعاية الاجتماعية تم تحديدها بشكل واضح ضمن الموازنة الاتحادية ولا توجد اي اضافات لها". وقال الشمري في حديث للسومرية نيوز، انه "للاسف الشديد فإن البعض بدأ باستغلال معاناة المواطنين وهمومهم كسلعة دسمة للدعاية الانتخابية، والتي من بينها تقديم الوعود للمواطنين وشمولهم بالرعاية الاجتماعية".واضاف الشمري، ان "تخصيصات الرعاية الاجتماعية تم تحديدها بشكل واضح ضمن الموازنة الاتحادية ولا توجد اي اضافات لها".

ودعا، وزارة العمل الى "اصدار بيان او اقامة مؤتمر صحفي، لتوضيح الصورة للمواطنين عن تخصيصات الرعاية الاجتماعية وتحذيرهم من خطورة هكذا أساليب لضمان عدم وقوعهم كضحية".