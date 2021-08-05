بالفيديو: الكاظمي يخير وزرائه ما بين الترشح والمنصب

البقاء في المنصب أو الترشح للانتخابات وسط هذين الخيارين لا ثالث لهما وضع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وزرائه بعد ورود معلومات حول مرشحين يستغلون موارد الدولة المالية عبر نفوذهم ومناصبهم للدعاية الانتخابية ..قرار حكومي لابد أن يأخذ حيزا أوسع ليشمل جميع المسؤولين المرشحين للانتخابات ولا يقتصر على الوزراء فقط بحسب متابعين.
وبما أن باب الانسحابات من السباق الانتخابي اغلق رسميا فلا خيارات أمام الوزراء المرشحين سوى تقديم الاستقالة مجبرين لا مخيرين فمن الصعب جدا في الوقت الحالي احراج المرشح بهكذا قرارات متاخرة كما وصفها قانونيون.
الْحَدِيثُ عَنْ اسْتِغْلَالِ مَوَارِدِ الدَّوْلَةِ فِي الدَّعَايَاتِ الِانْتِخَابِيَّةِ لَيْسَ ضَرْبًا مِنْ الْخَيَالِ بَلْ حَقِيقَةً وَاضِحَةً لَاسِيَّمَا بَعْدَ فَتْحِ تَحْقِيقٍ بِوِزَارَتَيْنِ يُشْتَبَهُ بِهِمَا وَفْقَ تَأْكِيدَاتٍ جَاءَتْ عَلَى لِسَانِ رَئِيسِ الْحُكُومَةِ مُصْطَفَى الْكَاظِمِي.