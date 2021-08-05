بالفيديو: عمليات شراء الاصوات او رشي الناخبين لن تكون مجدية!

مع الحديث الدائر بين الاوساط الشعبية عن رغبة بعض المرشحين بشراء اصوات ناخبين قبيل عملية الاقتراع, يؤكد مراقبون على ضرورة اعتماد آليات من شانها ان تحد أو تمنع التلاعب باصوات الناخبين لضمان انتخابات نزيهة.





وبالحديث عن آليات مواجهة التزوير تقول مفوضية الانتخابات ان ثمة اجراءات صارمة سيتم اللجوء اليها تساعد في تطبيقها نوعية البطاقات البايومترية التي ستستخدم في عملية الاقتراع.



وتامل الاوساط الشعبية ان ترى اختلافا حقيقيا في الانتخابات المقبلة عن سابقاتها في بادرة يشار لها على انها ستكون بداية مشوار اعادة الثقة بين المواطن والحكومة.