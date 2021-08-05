بالفيديو: حملة للتبرع بالدم للمصابين بمرض "الثلاسيميا" لانقاذ الاطفال من الموت

اعداد لا تعد ولا تحصى من اطفال العراق مصابون بمرض الثلاسيميا لا يستطيعون الحصول على العلاج اللازم لهم.. الامر الذي دفع ببعض منظمات المجتمع المدني وبالتعاون مع جهات حكومية لتنظيم حملة للتبرع بالدم لمن اصيب بهذا المرض.النقص الحاصل بالمستشفيات الحكومية بما يحتاجه المصابون بالثلاسيما، تسبب بخسارة ارواح الكثير من الاطفال.. ليأتي نداء عاجل بضرورة تكثيف حملات التبرع بالدم لانقاذهم من الموت.