بالفيديو: التشرينيون والأحزاب التقليدية في معترك انتخابي الغلبة فيه للأقوى

معترك الغلبة فيه للاقوى والأقوى هو من يمتلك القواعد الشعبية لكن هذا لا يمنع من قلب المعادلة لصالح الأحزاب الصغيرة وفقا لقانون الانتخابات الجديد كما يقول مراقبون.حظوظ الأحزاب التشرينية في الانتخابات المقبلة ضئيلة جدا مقارنة بحظوظ الأحزاب التي تمتلك ماكنات إعلامية ومالا سياسيا لكن في النهاية كلا الطرفين يعتمدان وبقوة على نسبة المشاركة من عدمها فالناخب وبقراءة سياسية هو الفيصل في غربلة المرشحين بغض النظر عن انتماءاتهم أو توجهاتهم.ما بعد الفين وثلاثة من يبحث عن حكومة تكنوقراط بعيدةً عن مصطلح المحاصصة أشبه بمن يبحث عن إبرة في كومةِ قشٍ ليثبت أن المستحيل ممكن بحسب متابعين.