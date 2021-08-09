بالفيديو: العراق يستعد لاستضافة أول مؤتمر لدول الجوار الإقليمي

ووفقا لهذا الاستعداد توجهت الحكومة العراقية بدعوات رسمية الى رؤساء دول الجوار وقد بدأت بدعوة عن طريق وزير التخطيط خالد بتال الى امير دولة الكويت نواف الاحمد الصباح،،فيما توجهت الخارجية بدعوة اخرى عن طريق وزيرها الى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،، ودعوة ثالثة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.وتفيد المعلومات بأنّ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمر بتشكيل لجنة من مجلس الوزراء، تضم موظفين ومستشارين ومسؤولين بوزارة الخارجية، لغرض التحضير لعقد المؤتمر لدول جوار العراق، وهي إيران وتركيا والسعودية والكويت والأردن، فضلا عن ممثلين عن نظام بشار الأسد في سورية، وبمشاركة دول أخرى عربية مؤثرة، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي.وان اراء سياسية اشارت الى ان العراق اليوم يلعب دور المفاوض ودور الوسيط، الا ان تلك الدعوة وإن كان ظاهرها المصلحة العامة واستعادة دور بغداد الإقليمي إلا أن نجاحها مرهون باستقلالية القرار العراقي وعدم تبعيته لأي لاعب إقليمي أو دولي.