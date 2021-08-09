بالفيديو: العراق يستعد لاستضافة أول مؤتمر لدول الجوار الإقليمي

وسط تساؤلات عن اهدافه يستعد العراق لاستضافة أول مؤتمر لدول الجوار الإقليمي نهاية الشهر الجاري... اذ يرى مراقبون أن هذا المؤتمر في ظل الظروف العصيبة التي تعيشها البلاد، هو تحرك جيد إذا ما كان نابعا من الداخل، لأن العراق يحتاج إلى عملية التواصل الإقليمي مع دول الجوار والمنطقة، ومحاولة جمع الأطراف المجاورة والإقليمية على مائدة واحدة، لأن هذا سوف يكون في صالحه في معظم الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، لذا فإن هذا التحرك ، هو تحرك إيجابي، إذا تمكنت تلك الدول من تحجيم التدخل الخارجي المهيمن على العراق وقراره السيادي.
ووفقا لهذا الاستعداد توجهت الحكومة العراقية بدعوات رسمية الى رؤساء دول الجوار وقد بدأت بدعوة عن طريق وزير التخطيط خالد بتال الى امير دولة الكويت نواف الاحمد الصباح،،فيما توجهت الخارجية بدعوة اخرى عن طريق وزيرها الى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،، ودعوة ثالثة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وتفيد المعلومات بأنّ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمر بتشكيل لجنة من مجلس الوزراء، تضم موظفين ومستشارين ومسؤولين بوزارة الخارجية، لغرض التحضير لعقد المؤتمر لدول جوار العراق، وهي إيران وتركيا والسعودية والكويت والأردن، فضلا عن ممثلين عن نظام بشار الأسد في سورية، وبمشاركة دول أخرى عربية مؤثرة، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي.
وان اراء سياسية اشارت الى ان العراق اليوم يلعب دور المفاوض ودور الوسيط، الا ان تلك الدعوة وإن كان ظاهرها المصلحة العامة واستعادة دور بغداد الإقليمي إلا أن نجاحها مرهون باستقلالية القرار العراقي وعدم تبعيته لأي لاعب إقليمي أو دولي.