بالفيديو.. مراقبون: لا مبرر لتخوف الاطراف السياسية من رقابة الفرق الاممية على الانتخابات

وقد لا تفلح هذه الفرق الاممية في وضع حد لحالة التصارع التي تتزايد بين الاطراف والقوى السياسية للظفر بنتائج يمكن ان تصنف بانها الاعلى في الانتخابات للفوز بالمقاعد النيابية, لكنها خطوة ربما تسهم في تقليل سطوة هذه الاطراف وتقنين تدخلها وامكانية التلاعب في النتائج التي تعلن عقب اجراء الانتخاب حتى وان كان بشكل غير كامل .ومن خلال ما تؤكده الجهات المسؤولة عن أجراء العملية الانتخابية, تتضح المساعي في اجراء انتخابات لا يشوبها التلاعب او التزوير لاظهار نتائج شفافة تؤدي بطبيعة الحال الى ضمان عدم ضياع اصوات الناخبين وفوز المستحق للمقعد البرلماني.