بالفيديو.. سائرون: لا رجعة في قرار الانسحاب من الانتخابات

قرار نهائي لا رجعة فيه .. هذا ما اكده تحالف سائرون في رد قاطع على بعض التصريحات التي تتحدث عن نية العودة والمشاركة في الانتخابات لكن التحالف وبحسب نوابه مصر على المقاطعة والانسحاب وفقا لقرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.وعلى عكس المنسحبين هنالك كتل سياسية اخرى تقف مصرة على اجراء الانتخابات وذلك لطبيعة الاجواء التي ستتيح لها المنافسة وبقوة على استعادة منصب رئيس الوزراء طالما هنالك رغبة شعبية بحسب قولها.ما بين كتل منسحبة واخرى تطمح لرئاسة الوزراء.. التنافس الانتخابي يشتد اكثر كلما اقترب موعد الانتخابات والفوز على مايبدو للاقوى سياسيا وشعبيا على مستوى المشاركين وفقا للمشهد الانتخابي .