بالفيديو: مخاوف شعبية من تنكر الاحزاب التقليدية بمرشحين مستقلين

فِي جِلْبَابِ الْمُرَشَّحِ الْمُسْتَقِلِّ هُنَالِكَ أَحْزَابٌ تَقْلِيدِيَّةٌ مُتَنَفِّذَةٌ سَتَخُوضُ الِانْتِخَابَاتِ بَعْدَ أَنْ خَسِرَتْ جَمِيعَ أَسَالِيبِهَا فِي إِقْنَاعِ الشَّارِعِ.فَهَلْ سَيَتَمَكَّنُ النَّاخِبُ مِنْ التَّمَييُّزِ بَيْنَ مُرَشَّحٍ مُسْتَقِلٍ فِعْلًاً وَاخْرَ مُسْتَقِلٍ حِزْبِيٍّ؟ هَذَا مَا يَتَخَوَّفُ مِنْهُ مُوَاطِنُونَ بَعْدَ تَجْرِبَةٍ مَرِيرَةٍ مَعَ الْأَحْزَابِ.و بلغة الأرقام أكثر من سبعمائة مرشح مستقل سيخوضون الانتخابات جميعهم بالصورة يبدون مستقلين غير متحزبين لكن البعض منهم على عكس ذلك.فيما يرى متابعون أن زج بعض الأحزاب الكبيرة بشخصيات مستقلة تحت غطاء حزبي جديد من حيث الشكل والتسمية ماهو الا مؤشر واضح على حجم الإفلاس الشعبي الذي تعاني منه بعض الأحزاب ما دفعها إلى التنكر بوجوه مستقلة .وما يثير الشكوك أكثر أن عدد المستقلين الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى المشاركة في الانتخابات السابقة لايعكس بالفعل قوى الاحتجاج الشعبي التي قررت المشاركة بثلاثة أحزاب تشرينية فقط لخوض السباق الانتخابي.