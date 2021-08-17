بالفيديو: النزاهة الاتحادية تطلق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

الاستعانة بالشركات العالمية التي تمتلك الخبرة بمجال استرداد الأموال المهربة والمدانين المحكومين بتهم فساد .. هذا ما تسعى اليه هيئة النزاهة عقب إعلانها إنطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للاعوام الثلاثة المقبلة.



مبعوثو برنامج الأمم المتحدة الانمائي في العراق undp اكدوا تقديمهم الدعم الكامل للبلاد من أجل محاربة الفساد واسترداد الأموال المهربة من خلال ترشيح خبراء مختصين بهذا المجال.



وشكلت الحكومة في وقت سابق لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى.. فيما اوكلت مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات لقوة خاصة تابعة لرئاسة الوزراء.